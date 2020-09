Un muro d’arte colora il lungolago di Lavena Ponte Tresa

Stupore, curiosità e tanta ammirazione del pubblico lungo la passeggiata del Lungolago di Lavena Ponte Tresa durante l’evento conclusivo di MAD 21037, sabato 5 settembre. Per tutta la giornata venti artisti hanno lavorato in live painting realizzando le loro opere sulla facciata del muro che costeggia la passeggiata. Un “hall of fame” ovvero uno spazio a disposizione degli street artist che in una performance collettiva hanno raccontato il mondo con la loro personale cifra stilistica, con diversi soggetti e tecniche: dal pennello alla bomboletta, dalla calligrafia al graffitismo, dall’astratto al figurativo.

Dalle 11 fino al tardo pomeriggio l’evento ha coinvolto turisti, semplici cittadini e i ragazzi che hanno partecipato al progetto che hanno potuto parlare e vedere all’opera Gep Caserta, Eleuro, Luigi Vine Semeraro, Seacreative, Borse, Andrea Crea, Amos, Refreshink, Sten, Daniele Piscopo, Marco Sommaruga, Ettore Fumagalli Stuer, Giovanni Pierobon, Aloha, Guido Pupolin, Lorenzo Massa, Davide Zulli, Daniele Gadoni.

Il progetto completa la rassegna di incontri e realizzazione di murales di MAD 21037 acronimo di Muri Artistici Diffusi promosso dall’assessorato alle politiche giovanili in collaborazione con WgArt che dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, ha ripreso con entusiasmo guardando alla ripresa.

L’evento è solo l’ultimo impegno del Comune nella riqualificazione della passeggiata che vuole diventare un “luogo dello stare” e non solo “del passare”. La via dell’arte con le sculture, la cura delle sponde del Lago oltre che la manutenzione del sentiero si arricchisce con oltre venti opere d’arte in un vero museo a cielo aperto.