Un successo la raccolta di materiale scolastico di Busto Arsizio Aiuta: “Aiuteremo altre realtà”

Sono tantissimi gli articoli scolastici arrivati sabato 19 alla Caritas (via Pozzi 7) attraverso l’iniziativa di Busto Arsizio Aiuta. Oltre 200 quaderni, 200 penne, 30 zaini, 40 astucci e tantissimo altro materiale per aiutare le famiglie in difficoltà.

Dalla mattina alla sera di sabato hanno fatto la raccolta, poi l’inventario e nella giornata di ieri (domenica 20) la distribuzione: «Ci avanza davvero tanto materiale, quindi pensiamo di devolverlo anche ad un’altra realtà sul territorio che ne ha bisogno – ha affermato la volontaria e fondatrice Vanessa Giani -. Siamo felici perché sappiamo quanto è importante per un bambino andare a scuola, soprattutto al giorno d’oggi. Inoltre siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla folla eterogenea di persone che hanno portato zaini, astucci e materiale nuovo di zecca».

Al tavolo allestito per il contributo nella sede della Caritas si sono presentate persone di tutte le età, dal bambino con le sue cose che non gli servono più, all’anziano che ha fatto una spesa dal cartolaio e l’ha consegnata ai giovani volontari del Busto Arsizio Aiuta. I giovani membri dell’associazione hanno ringraziato in particolar modo Michela Schioppa della “Libreria del Tribunale” per il grosso contributo. È così che da questa settimana i bambini e i ragazzi delle famiglie supportate dall’associazione, nata nel duro periodo del lockdown, sono andati a scuola con tutto il materiale necessario.