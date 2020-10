Allerta meteo: a Luvinate chiusi il ponte di via San Vito e il sentiero 10

Il Comune di Luvinate chiude l’area a rischio esondazione.

In vista del peggioramento della condizioni meteorologiche, il Sindaco Boriani ha disposto con ordinanza urgente il divieto di transito sul ponte di via San Vito . Non è possibile accedere al Sentiero 10.

In base all’evoluzione delle precipitazioni potranno essere adottate ulteriori misure restrittive.

È di nuovo attivo il Centro operativo comunale per seguire la situazione, in considerazione anche della postazione fissa di monitoraggio alla vasca di contenimento del Sentiero 10.