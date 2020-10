Antonelli: “Usiamo l’esercito per far rispettare le norme”

«Sono preoccupato perché i dati sono tantissimi, anche se a me l’allarme non lo danno i dati, ma la situazione in ospedale che è peggio della prima ondata». È il commento del presidente della Provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio dopo la comunicazione serale dei nuovi numeri sui contagi nel Varesotto.

«Quello che è stato fatto non è servito a niente – si sfoga Antonelli -. Mi lamento dei trasporti ma non solo nelle grandi città perché vale anche da noi. Vedo tanti ragazzi senza mascherina e non sono state fatte rispettare le norme, ma non dipende da noi. Abbiamo poche forze e i vigili non possono fare più di quello che già fanno».

Il sindaco bustocco arriva ad evocare l’aiuto dell’esercito: «Usiamo l’esercito perché le regole vanno fatte rispettare – spiega -. Purtroppo non vedo altre soluzioni al lockdown totale. Abbiamo virologi che dicono tutto e il contrario di tutto. Sono molto arrabbiato per quello che sta succedendo. Oggi ho sentito 25 ambulanze a Busto Arsizio».