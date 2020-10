Arrivano i “Mercoledì in jazz” al Black Inside di Lonate Ceppino

Al via al Black Inside di Lonate Ceppino i concerti di “Mercoledì in jazz”, organizzati in collaborazione con 67 Jazz Club Varese.

Si parte questa sera con Gigi Cifarelli Trio, che, come sarà anche per gli appuntamenti successivi, proporrà un doppio “set”, il primo dalle 20 alle 21.15 e il secondo dalle 22.15 alle 23.30, per permettere a più persone di assistere, ovviando alle restrizioni indotte dall’emergenza anti Covid.

I prossimi appuntamenti vedranno sul palco dell’ex circolo cooperativo di Lonate Ceppino, Mauro Brunini trio (mercoledì 21 ottobre), “Tnt Duo – Dyna jazz” (mercoledì 4 novembre) e infine Alessandro Carabelli Trio (mercoledì 18 novembre).

Per assistere ai concerti è obbligatoria la prenotazione ai numeri 348 0174188 o 347 5430118, oppure via mail scrivendo a associazioneblackinside@gmail.com

L’ingresso ad ogni set prevede la sottoscrizione alla tessera associativa Csen (costo 5 euro, solo la prima volta). Il biglietto per il concerto costa 10 euro.