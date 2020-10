Arrivano undici nuovi pullman ecologici a Varese

Undici nuovi autobus ecologici sono in arrivo a Varese.

La giunta Galimberti ha infatti approvato questa mattina una delibera che prevede l’acquisto di nuovi pullman ibridi, cioè mezzi che sfrutteranno dunque, in modo combinato, anche la tecnologia della trazione elettrica.

La nuova iniziativa in materia di trasporto pubblico e ambiente è stata possibile anche grazie al finanziamento di oltre 5 milioni che il Comune di Varese ha ottenuto nell’ambito del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile contenuto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In questo documento si incaricava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), insieme a quelli per lo Sviluppo Economico ed dell’Economia e delle Finanze, la definizione di una graduatoria per l’assegnazione di contributi a beneficio dei comuni capoluogo di città, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Da qui la decisione dell’amministrazione di investire parte di queste risorse, circa due milioni, per rinnovare gli autobus che circolano in città scegliendo tecnologie innovative e sostenibili.

«Un grande passo avanti in fatto di mobilità sostenibile possibile grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto dal Governo – afferma il sindaco Davide Galimberti – In questo modo Varese vedrà presto circolare per le proprie strade bus del trasporto pubblico moderni, efficienti e attenti all’ambiente».

«Una nuova iniziativa concreta della nostra amministrazione che guarda con attenzione all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini – aggiunge l’assessore Andrea Civati – Avere ben 11 autobus a tecnologia ibrida ci consentirà di essere al passo con le altre grandi città europee e di insistere sulle politiche per la mobilità e la sostenibilità che stiamo praticando dal primo giorno della nostra amministrazione».