Cocquio Trevisago, due residenti positivi

Dopo mesi di stop ai contagi si torna a fare la conta dei positivi al virus che non risparmia anche le più piccole comunità.

È di qualche giorno fa la notizia pubblicata sulla pagina facebook del comune di Cocquio Trevisago: «Gentili concittadini, sono stato informato da ATS Insubria che sono risultati positivi al Covid-19 due nostri concittadini, a cui mando i miei più sentiti auguri di pronta guarigione», ha scritto il sindaco Danilo Centrella.

Tutti a Cocquio sperano che l’incubo non ritorni, soprattutto in seguito alla grave difficoltà attraversata dal paese per affrontare il focolaio scoppiato all’istituto Sacra famiglia dove furono decine i positivi fra gli ospiti e il personale della Rsd.

Una situazione drammatica che spinse a suo tempo il sindaco a fare uno screening sierologico mirato su un ampio spettro della popolazione residente e non residente ma con interessi economici e professionali in paese, per verificare l’incidenza del virus sulla popolazione.