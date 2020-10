Coltellate al compagno della ex, bustese fermato dalla polizia

Fendenti profondi all’addome e al petto, con la vittima grave all’ospedale Parini di Aosta e il presunto aggressore pure lui piantonato in una camera, con ferite superficiali.

È il bilancio della mattinata di sangue consumatasi oggi, lunedì 19 ottobre nel parcheggio dell’assessorato regionale alle Politiche sociali, in rue de la Maladière, a Saint-Christophe, come riporta il quotidiano on line AostaSera.it.

Il contorno degli avvenimenti è ancora da chiarire ma da una prima ricostruzione sembra che l’uomo, 36 anni di origini sudamericane e residente a Busto Arsizio dovesse incontrarsi con la moglie anch’essa nata in Colombia per questioni legate all’affidamento dei figli.

La donna all’appuntamento si sarebbe presentata col nuovo compagno, un cittadino svizzero di 55 anni.

Da qui il fatto di sangue che ha visto agenti in borghese della polizia intervenire: hanno fermato l’uomo che dopo l’accoltellamento avrebbe tentato di darsi alla fuga.

È stato chiamato il 118 intervenuto con diversi mezzi. Sul posto anche la polizia scientifica.