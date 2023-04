Il vice questore Rocco Schiavone arriva a Varese

Sorpresa per i fan varesini della serie televisiva “Rocco Schiavone“ andata in onda in prima visione mercoledì sera su Rai Due e che è stata per gran parte ambientata in provincia di Varese, per la precisione al confine con la Svizzera, al valico di Gaggiolo, frazione di Cantello.

L’attore romano Marco Giallini che dà sguardo e cuore al personaggio inventato dal romanziere Antonio Manzini era alle prese, come al solito, col suo passato e gli affetti più intimi che si sono intrecciati con una scia di omicidi da risolvere.

La trama della quinta stagione della serie televisiva che si dipana su 4 episodi, infatti, è tratta da Vecchie conoscenze, edito nel 2021 per Sellerio editore.

ROCCO SCHIAVONE