Si è svolta questa mattina a Legnano la commemorazione del partigiano Mauro Venegoni, in maniera ristretta seguendo le misure di sicurezza.

Galleria fotografica Commemorazione del partigiano Mauro Venegoni 4 di 5

Parole di gratitudine nelle parole del Sindaco, Lorenzo Radice:

«È con grande emozione che partecipo, per la prima volta da Sindaco, alla commemorazione del partigiano Mauro Venegoni. Una commemorazione che non ha nulla di scontato. Non è scontata perché la memoria è sempre più messa a repentaglio dalla comoda quanto pericolosa tentazione dell’oblio. Non è scontata perché i seguaci di subdoli pensieri revisionisti cercano in modo ricorrente di farsi largo nelle nostre comunità. Non è scontata perché le circostanze determinate dal Coronavirus rendono tutto più complicato.

Forse sono proprio le difficoltà legate alla pandemia a certificare indirettamente l’importanza di questa ricorrenza. Dobbiamo prestare attenzione alle misure necessarie a limitare il contagio, stravolgiamo un cerimoniale ormai consolidato, manteniamo le distanze quando in realtà, in una giornata come questa, vorremmo tutti scambiarci una stretta di mano, una pacca sulla spalla, un abbraccio.

Non possiamo fare nulla di tutto questo, abbiamo il dovere di tutelare la nostra e l’altrui salute. Quella salute che la Costituzione, frutto bello e duraturo della lotta di Liberazione, all’articolo 32 tutela “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Ebbene, nonostante tutto siamo comunque qui. Perché? Perché il ricordo solenne del partigiano Venegoni è irrinunciabile. Perché in lui, nella sua storia, nel suo esempio, riconosciamo valori, passioni, virtù fondamentali anche per l’oggi.

La prima parola che associamo alla sua figura è libertà. La libertà del suo pensiero lo portò a essere indipendente. La sua viva intelligenza era incompatibile con le gabbie imposte dal regime, con l’autoritarismo, con la dittatura, con le parole e le pratiche della sopraffazione. Prima che una scelta politica, la coraggiosa partecipazione alla Resistenza del partigiano Venegoni fu dettata da una scelta etica fondata sul valore irrinunciabile della libertà, diritto umano fondamentale mortificato ai tempi del fascismo come in molti casi lo è ancora oggi in varie parti del mondo».