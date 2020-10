Il comune di Varese entra nell’azionariato di Alfa

E’ stata approvata all’unanimità la scelta dell’amministrazione di entrare nell’azionariato di Alfa Srl, che ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutti i comuni dell’Ambito ottimale (ATO), cura la captazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua e gestisce la fognatura e la depurazione delle acque reflue.

La decisione è stata presa come primo punto assoluto della seduta, dopo un’ampia relazione del presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli (nella foto, a destra). Per il momento, Alfa si occuperà dei servizi di depurazione e fognature (quest’ultimo, servizio realizzato per un accordo già esistente dal 2017) la parte di gestione dell’acquedotto invece resterà sotto contratto di LeReti (gruppo Acsm Agam) fino alla scadenza naturale del loro contratto, nel 2032.

ALFA S.r.l. attualmente gestisce il servizio presso i comuni di Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzio, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Brinzio, Brunello, Busto Arsizio, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casalzuigno, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castelseprio, Castello Cabiaglio Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Crosio della Valle, Cuveglio, Cuvio, Duno, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gavirate, Gemonio, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Malgesso, Marnate, Marzio, Mercallo, Mesenzana, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Olgiate Olona, Orino, Ranco, Saltrio, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Tradate, Travedona Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino