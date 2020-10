Il coronavirus allunga i tempi della pista del ghiaccio all’antistadio

Il Coronavirus ha spostato i termini per la presentazione delle richieste di concessione per la pista di ghiaccio provvisoria.

Comune di Varese ha infatti prorogato i termini della procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione dell’area dell’antistadio per la realizzazione di un palaghiaccio temporaneo, cosi come annunciato dal sindaco durante l’ultimo consiglio comunale.

Gli interessati potranno consegnare le loro proposte, nelle stesse modalità indicate in precedenza, entro le 12.00 di martedì 3 novembre, tredici giorni dopo la data inizialmente prevista.L’apertura delle buste è rinviata alle 9.00 di mercoledì 4 novembre.

Lo slittamento, spiega la nota del Comune: «è legato alla situazione coronavirus, in costante evoluzione sul territorio».