“Degrado al ponte di via Mirasole”

Cara redazione,

Galleria fotografica Degrado in via Mirasole 3 di 3

Come da vostro consiglio vi scrivo allegandovi foto del ponte della via Mirasole.

Ho scritto al comune di Varese un mese fa chiedendo la sostituzione di uno specchio rotto ad inizio della via e segnalando abbandono dello stendino e sacco della spazzatura.

Stanotte prima delle 23 qualcuno ha scaricato le gomme.

Il comune non ha risposto come non ha mai risposto a nessuna richiesta, ad esempio di avere dei cestini posizionati nella via.

Un vero peccato.

Basterebbero delle telecamere di sorveglianza…

Peccato che il comune che non ha risposto, non abbia nemmeno preso delle misure precauzionali perché chi l’ha fatto ora, lo fa da tempo e lo rifarà..

Come si fa ad avere l’attenzione del Comune? A chi ci si dovrebbe rivolgere?

Vi ringrazio per la segnalazione su varesenews.