Una domenica per scoprire i luoghi storici di Taino

Una passeggiata tra i monumenti e la storia di Taino. “Conosci il tuo paese” è l’iniziativa organizzata dal gruppo “Taino futuro e tradizione” in programma per domenica 4 ottobre. Una visita guidata in compagnia di Laura Tirelli, responsabile del Museo di storia locale di Taino e per molti anni insegnante alla scuola media.

Si partirà alle 10 dal parcheggio affianco alla Posta. Il percorso si snoderà poi tra gli angoli più suggestivi del paese. Si passerà dall’edicola di sant’Eurosia, dalla chiesa santo Stefano, dalla fontana/sarcofago romano vicino al Cimitero, dal lavatoio di Cheglio, dall’oratorio di san Giovanni Battista, dal quadro del Cerano, dal Parco e dal Monumento Giò Pomodoro dal viale dei Carpini, per arrivare alla chiesetta e ghiacciaia del Palazzo ex-Serbelloni.

La passeggiata terminerà alle 12 al parcheggio di partenza. Per chi vorrà fermarsi sarà allestito anche un aperitivo. Gli organizzatori raccomandano l’uso della mascherina e il rispetto delle norme anti-Covid. È inoltre gradito segnalare la propria partecipazione. In caso di maltempo la visita sarà rimandata a domenica 11 ottobre.