Due nuovi casi di Coronavirus a Monvalle

Ats Insubria ha rilevato altri due casi di positività al Coronavirus tra i cittadini di Monvalle. A comunicarlo è stato il sindaco Franco Oregioni con una lettera in cui si richiama ancora una volta al rispetto delle norme di sicurezza.

Le due persone risultate positive al test del tampone appartengono a nuclei familiari diversi e sono in isolamento nel proprio domicilio. «I report – ha commentato il sindaco di Monvalle – sulla diffusione del contagio, in particolare tra i giovani, non ci tranquillizzano, pertanto raccomando a tutti di rispettare le norme e le indicazioni presenti negli ultimi Decreti del Governo».

«Questo momento – ha poi aggiunto il sindaco – non può e non deve far venire meno il senso di responsabilità civica e collettiva che ci ha accompagnato sino ad oggi. È quindi importantissimo continuare con responsabilità e determinazione ad osservare le regole di comportamento individuale indispensabili alla protezione di se stessi e di chi ci sta accanto».