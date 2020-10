Foliage e “forest therapy”, doppio appuntamento all’Oasi Zegna

La natura che aiuta a rigenerarsi e a recuperare benessere, energia e tranquillità.

È la Forest Therapy , una pratica che sfrutta proprio l’energia delle piante e della natura per alleviare lo stress, stimolare concentrazione e memoria, dormire meglio, potenziare il sistema immunitario, infondere energia e vigore.

Uno dei luoghi migliori dove sperimentarla è l’Oasi Zegna: in autunno, durante il meraviglioso momento del foliage, questo angolo di Piemonte è la cornice ideale per praticare la Forest Therapy che, in collaborazione, con l’associazione Sillabe, viene proposta in due appuntamenti autunnali curati da Eugenio Berardi e Fabio Castello. Si tratta di due seminari esperienziali che attraverso la meditazione e le camminate consapevoli rigenerano e preparano alla nuova stagione di impegni.