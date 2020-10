Fridays for Future Varese torna in piazza con un sit-in il 9 ottobre

La pandemia ha rallentato il motore della vita quotidiana di tutti noi, riuscendo a mostrarci i danni che affliggono l’attuale sistema economico e quanto la società sia impreparata ad affrontare emergenze sanitarie e sociali.

Negli ultimi anni la situazione riguardante la crisi climatica è notevolmente peggiorata: i danni economici e sociali prospettati per ogni regione e settore del paese sono senza precedenti. La scioccante analisi dei rischi climatici che si prospettano per l’Italia a causa del surriscaldamento globale, tratta dal rapporto del CMCC (Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), afferma che procedendo di questo passo, entro il 2080 avremo a disposizione il -40% dell’acqua, il rischio di incendi boschivi si alzerà notevolmente e il 91% dei comuni italiani a rischio frane e alluvioni, subiranno un aumento del pericolo idrogeologico del 20%.

Per questo motivo, Fridays for Future Varese organizza, nella giornata dello Sciopero Nazionale per il Clima, un sit-in di protesta venerdì 9 ottobre 2020, alle ore 18.00, in Piazza Podestà a Varese, al fine di sensibilizzare i cittadini sul tema del cambiamento climatico ed ecologico. Nel rispetto delle norme anti Covid, il sit-in si terrà con il dovuto distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine.

Cosa chiede FFF?

Il raggiungimento dello 0 netto di emissioni a livello globale entro il 2050 nel mondo ed entro il 2030 in Italia. Transizione energetica attuata su scala mondiale, utilizzando come faro il principio della giustizia climatica. Che la conoscenza scientifica venga valorizzata, attraverso l’ascolto e la diffusione dei moniti degli studiosi più autorevoli nel mondo.

Un’iniziativa coraggiosa alla quale tutti dovrebbero partecipare, poiché come disse il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “La lotta contro i cambiamenti climatici è una questione di vita o di morte: non agire sarebbe un suicidio”.