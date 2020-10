Gallarate: Federica Fedele è la nuova ambasciatrice del World Thrombosis Day

La gallaratese Federica Fedele è stata nominata ambasciatrice mondiale del World Thrombosis Day, la campagna internazionale contro la tromboembolia venosa.

Questa sua nomina comporterà la sua partecipazione come ospite d’onore a tutti i congressi mondiali del World Thrombosis Day, a cominciare da Philadelphia.

Ha dunque promosso una serie di eventi in occasione della Giornata Mondiale della Trombosi, che ogni anno è il 13 ottobre, per sensibilizzare verso una malattia curabile con una operazione ma, ovviamente, solo dopo che è stata riconosciuta come tale: spesso ai pazienti non viene diagnosticata correttamente.

Fedele è guarita nel 2018, ma il suo impegno ogni anno aumenta di più. «Il primo anno l’ho festeggiato invitata in una grande azienda che si occupa di biomedica: ho parlato per venti minuti davanti ad una platea di ingegneri biomedici, scienziati, medici e chirurghi. Finito l’intervento, tra applausi e lacrime, vedere personaggi di un certo spessore così toccati dalle mie parole mi ha emozionato. Da lì ho deciso di scrivere un libro che sta per uscire». E quest’anno?

Con l’hashtag “Più movimento meno trombosi” punta a educare alla prevenzione con eventi sportivi e di benessere, cui si può partecipare dalla pagina Facebook. Inoltre, c’è la possibilità di acquistare un kit per il movimento corretto a wditaly@gmail.com per sostenere la prevenzione.