Gavirate si illumina di rosa per il mese della prevenzione senologica

La fontana colorata di rosa e così il balcone del sindaco. L’amministrazione di Gavirate ha deciso di partecipare al mese della prevenzione senologica con un segnale visibile a tutti.

Il rosa è il colore della prevenzione e, per ricordare l’importanza delle visite e dei controlli in un settore dove la diagnosi precoce fa davvero la differenza per la guarigione, il sindaco Silvana Alberio e la sua giunta hanno deciso di raccogliere l’invito a colorare luoghi istituzionali scegliendo la piazza del Comune.

La fontana rimane colorata di rosa anche durante il giorno, mentre per vedere il balcone di Villa De Ambrosis occorre aspettare la sera. L’illuminazione è iniziata il primo ottobre e rimarrà per tutto il mese.