Guida ubriaca, trentenne denunciata dai carabinieri di Varese

Nella giornata di lunedì, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese una ragazza di 30 anni di Varese poiché alla guida sotto l’effetto dell’alcol, con coinvolgimento in sinistro stradale.

In particolare i militari hanno accertato che la giovane era incorsa in un incidente stradale autonomo a Vedano Olona, lungo la SP n. 46, alla guida di una Fiat Punto, in stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche.

In seguito ad analisi cliniche effettuate presso l’ospedale di circolo di Varese, veniva appurato che la stessa si era messa alla guida con tasso superiore a 1,5 grammi per litro. Patente di guida ritirata.