Incendio in una palazzina nel luganese, evacuate 17 persone

La Polizia cantonale ha comunicato che questa mattina, giovedì 15 ottobre, verso le 3.00 è scoppiato un incendio in una palazzina di quattro piani in via Roncobello a Pregassona. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio in un appartamento posto al secondo piano dello stabile.

Gli inquilini del palazzo, 17 persone, sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, i pompieri di Lugano, che hanno domato le fiamme, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Sei persone, che hanno lamentato sintomi di intossicazione, sono state trasportate in ospedale per controlli.