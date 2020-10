Incendio in un appartamento a Busto, sette persone intossicate

Un incendio si è sviluppato intorno alle 7,30 di questa mattina – martedì 13 ottobre – all’interno di un appartamento di uno stabile situato in via Fiume a Busto Arsizio. Le fiamme si sono sviluppate – per cause ancora in fase di accertamento – in una abitazione che si trova al primo piano di un condominio.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con due autopompe, un’autoscala e un’autobotte: le fiamme sono state spente e l’area è stata posta in sicurezza. Sette persone però sono state costrette a ricorrere alle cure mediche per via del fumo inalato nel corso dell’incendio.