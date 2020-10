Incendio in un campo, a fuoco sessanta rotoballe di fieno a Cairate

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, mercoledì 14 ottobre, a Cairate in via Lucca per spegnere un incendio divampato in un campo.

Galleria fotografica Incendio balle di fieno Cairate 3 di 3

I pompieri dei distaccamenti di Busto/Gallarate e Tradate sono intervenuti con due autopompe per l’incendio di un deposito di fieno. Sessanta rotoballe che si trovavano in un campo hanno preso fuoco, per cause ancora da chiarire,. Il rogo era circoscritto al terreno agricolo e non minacciava le case attorno. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme intorno alle 3 del mattino.