Incidente alla rotonda di Vedano Olona, ferita una donna

Incidente alla rotonda di Vedano Olona nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre.

Secondo le prime informazioni un’auto con a bordo una donna di 50 anni è andata a sbattere allo svincolo per Castiglione Olona.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza oltre alla Polizia Locale per le modifiche alla viabilità. La donna non sarebbe in gravi condizioni, portata in ospedale in codice giallo.