Incidente in via Peschiera a Varese, traffico in tilt

Incidente in via Peschiera a Varese questa mattina, lunedì 26 ottobre, attorno alle 6.30. Coinvolto un mezzo pesante che ha bloccato la circolazione della strada. Sul posto vigili del fuoco, la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno soccorso l’autista, un uomo di 41 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo. (foto di repertorio)

(Seguono aggiornamenti)