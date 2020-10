Italia e Svizzera preparano un’esercitazione di protezione civile transfrontaliera

Il Prefetto di Varese Dario Caputo ha accolto ieri le Istituzioni militari e civili italiane e svizzere impegnate nella pianificazione dell’esercitazione di protezione civile transfrontaliera denominata “Odescalchi 2022″.

Dal 1998 la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera condividono una convenzione sulla cooperazione nel campo della previsione e prevenzione dei rischi e dell’assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo. Per rafforzare tale forma di collaborazione, periodicamente vengono svolte esercitazioni congiunte e la prossima è programmata per il 2022 nella provincia di Varese.

In apertura dei lavori il Prefetto, nel porgere il benvenuto ai partecipanti, ha sottolineato il rilevante ruolo delle diverse componenti del sistema della Protezione civile e l’estrema importanza delle esercitazioni, quale fondamentale momento di collaudo delle procedure pianificate, di reciproca conoscenza e di confronto con le situazioni che possono scaturire dalla realtà operativa.

All’incontro, che si è svolto a Villa Recalcati, erano presenti i rappresentanti del Comando Truppe Alpine di Bolzano, della Divisione Territoriale 3^ svizzera, della Regione Lombardia, della Provincia di Varese nonché omologhi rappresentanti della Svizzera. Il Dipartimento nazionale della Protezione civile era collegato in videoconferenza