Kaare Jessen è il nuovo “numero uno” di Carlsberg Italia

Importante novità ai vertici di Carlsberg Italia, la filiale nazionale del colosso birrario danese che ha sede a Lainate e che possiede lo storico stabilimento “Poretti” di Induno Olona. Dal 2021 il nuovo managing director sarà il danese Kaare Jessen che prende il posto del greco Alexandros Karafillides nel frattempo nominato managing director di Carlsberg Export and License.

Jessen è una risorsa interna della multinazionale danese visto che già ricopriva il ruolo di vicepresidente DraughtMaster all’interno della direzione commerciale del Gruppo Carlsberg e che in passato ha già avuto incarichi dirigenziali (anche in Cina) per la compagnia che ha la propria sede centrale a Copenhagen.

Vale la pena ricordare che Carlsberg Italia – la cui sede centrale è a Lainate – oggi produce e commercializza oltre 1,2 milioni di ettolitri di birra con i propri marchi. Dal 2002 è totalmente di proprietà del colosso danese ma ha mantenuto attivo lo storico stabilimento di Induno Olona.