Malore per Eriksen, rianimato in campo

Momenti di terrore durante la partita Danimarca-Finlandia: al minuto 43 Christian Eriksen si è accasciato vicino alla linea laterale, rotolando a terra.

Il giocatore danese dell’Inter è stato rianimato a lungo, con massaggio cardiaco, direttamente in campo.

Eriksen – 29 anni – è stato poi trasportato fuori dal terreno di gioco del Parken di Copenhagen dopo 11 minuti di manovre di rianimazione.

È stato portato nel vicino Rigshospitlaet.

A dare speranza c’è però un’immagine colta dalle telecamere e molto condivisa, in cui Eriksen è vigile:

La partita è stata poi ufficialmente sospesa dalla Uefa.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021