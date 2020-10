Prima la lite e poi la coltellata: ferito a Malnate un 38enne

Una lite finita in ospedale. È accaduto questa mattina a Malnate in viale Kennedy. Erano da poco passate le 11 quando due uomini, di 64 e 38 anni si sono affrontati. La discussione è poi degenerata ed è spuntato un coltello. L”uomo più anziano ha estratto la lama e ha ferito il trentenne che è stato soccorso e trasportato all’ospedale di varese in codice giallo.

Sono intervenuti i carabinieri di Malnate che stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione.