La Openjobmetis frena nel modo più amaro: Cantù espugna Masnago

Una brutta Openjobmetis crolla nel periodo finale e perde in un colpo solo il derby casalingo con Cantù e l’imbattibilità in campionato: 80-90 il risultato alla sirena conclusiva dopo un parziale di 16-32 a favore degli ospiti (senza Smith) negli ultimi 10′. Scola, 29 punti, è il miglior marcatore e l’ultimo ad arrendersi; per l’Acqua San Bernardo l’MVP è Thomas.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Acqua San Bernardo Cantù 80-90 4 di 19

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – ACQUA S. BERNARDO CANTÙ 80-90

(29-23, 44-44; 64-58)

VARESE: Ruzzier 4 (2-3), Douglas 21 (2-7, 3-8), Strautins 8 (0-1, 2-6), Andersson (0-1, 0-1), Scola 29 (8-16, 2-4); Morse 2 (1-2), De Nicolao (0-1), Jakovics 11 (0-1, 2-2), De Vico (0-2), Ferrero 5 (1-4, 1-3). Ne: Librizzi, Virginio. All. Bulleri.

CANTÙ: Johnson 12 (2-4, 1-5), Woodard 15 (3-7, 3-6), Pecchia 9 (2-4, 1-4), Leunen 6 (2-4 da 3), Kennedy 2 (1-6); Thomas 21 (2-4, 3-3), Procida 5 (1-1, 1-2), La Torre 11 (2-2, 1-3), Bayehe 9 (2-2, 0-1). Ne Baparapé. All. Pancotto.

ARBITRI: Rossi, Perciavalle, Belfiore.

NOTE. Da 2: V 14-36, C 14-30. Da 3: V 10-26, C 12-28. Tl: V 22-25, C 26-32. Rimbalzi: V 36 (8 off., Strautins 7), C 38 (7 off., Thomas 12). Assist: V 12 (Ruzzier 5), C 19 (Woodard, Pecchia 4). Perse: V 12 (Jakovics 4), C 11 (Leunen 3). Recuperate: V 6 (Scola, Ruzzier, Douglas 2), C 3 (Pecchia 2). Usc. 5 falli: Bayehe. F. tecnico: Bulleri (13.09). Spettatori: 700.