La tua nuova stufa a pellet è su Ediliamo.com

Riduzione dei costi, riscaldamento ecologico ed elevato potere calorifico. È questo che spinge molti a scegliere il pellet, un sistema di riscaldamento che diventa ancora più conveniente acquistando la stufa a pellet da Ediliamo.com: l’e-commerce di prodotti professionali per l’edilizia e articoli per la casa che unisce la qualità di 130 top brand ai prezzi migliori del mercato. Con oltre 9.000 prodotti in pronta consegna, assicura spedizioni veloci, transazioni sicure e la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate senza interessi.

La proposta è il risultato di un processo di attenta e costante selezione, cominciato nel 2013, e raccoglie i migliori marchi dell’arredobagno e dell’edilizia. Sono infatti proposti attrezzature e materiali per l’edilizia firmati da brand del calibro di KeraKoll, Mapei, Knauf, DeWalt e Usag. Mentre nelle sezioni “Bagno” e “Rubinetteria bagno” troviamo: Flaminia, Grohe, Zucchetti, Ritmonio e Bossini.

Ma su si possono acquistare anche scarpe antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro, elettroutensili, prodotti per casa e giardino. Di quest’ultima categoria fanno parte anche camini a pellet e stufe Italiana Camini.

Non solo. Vengono stilati preventivi personalizzati su grandi quantitativi, la consegna dei prodotti si verifica nell’arco di 24-48 ore ed è applicata la politica soddisfatti o rimborsati. La prova della qualità dell’esperienza d’acquisto è rappresentata dalle recensioni certificate da Trustpilot, che classifica l’e-commerce come “Eccezionale”.

Il cliente può contare anche su un eccellente customer care, assicurato dalla preparazione di autentici esperti del settore, con decenni d’esperienza sul mercato. C’è poi la tranquillità di acquistare presso un e-commerce che provvede a imballare con la massima cura ogni ordine, tenendo sempre in considerazione materiali e articoli.

E chi cerca il sottocosto, può approfittare delle offerte all’interno della sezione Promozioni. Qui sono presentati articoli con sconti che superano il 60%. Un’ulteriore opportunità di risparmio che interessa molti prodotti in catalogo.

Le modalità di pagamento sono più che affidabili: PayPal, carta di credito, contrassegno, bonifico bancario e Scalapay. Quest’ultimo consente di dilazionare il pagamento in tre rate, senza interessi, con scadenza ogni 4 settimane. È inoltre adottato il protocollo SSL (SecureSocketLayer) che va a criptare le informazioni sensibili.

Scegli il meglio per la tua casa, pretendi la qualità dei top brand a prezzi vantaggiosi, scopri subito Ediliamo.com.