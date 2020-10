A Laveno Mombello il primo consiglio comunale di Luca Santagostino

Si è aperto alle 20 e 30, come stabilito, il primo consiglio comunale della giunta guidata da Luca Santagostino. Pochi presenti in sala, per garantire le distanze di sicurezza, ma la possibilità di seguire la seduta in streaming, sul canale YouTube del comune di Laveno Mombello.

Galleria fotografica Primo consiglio comunale della giunta di Luca Santagostino 4 di 12

Come da ordine del giorno, la serata si è aperta con la convalida dell’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali neo eletti. Santagostino ha quindi preso la parola: «Per me è un onore essere alla guida del paese», ha spiegato, «conosco le responsabilità che ne seguono ma siamo certi che il nostro impegno e la nostra passione ci porteranno a raggiungere gli obiettivi». Il primo cittadino ha quindi ringraziato la giunta uscente, i presenti, i cittadini che l’hanno sostenuto durante la campagna elettorale e, con un filo d’emozione, i familiari. Ha poi aggiunto: «Il nostro impegno sarà per la comunità e sarà dedicato alla comprensione e alle idee di tutti». Spirito di collaborazione che è stato confermato anche dalla minoranza, da Andrea Trezzi che in queste amministrative era il candidato per il centrodestra e da Paola Sabrina Bevilacqua, candidata per il centrosinistra.

Il consiglio comunale è quindi proseguito con la nomina degli assessori, già annunciati durante la campagna elettorale. La giunta è quindi composta da Mario Iodice, Vicesindaco con deleghe alla Cultura, Politica, Istruzione, Commercio e Turismo, Elisabetta Belfanti, assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili, Barbara Sonzogni, assessore allo Sport e al Terzo Settore, Fabio Bardelli, assessore all’Urbanistica, all’Ambiente e ai Lavori Pubblici. Santagostino tiene le deleghe a Bilancio, Tributi, Risorse umane, Industria, Artigianato, Agricoltura, Polizia locale e Protezione civile. Con loro i consiglieri Paola Sacchiero, Francesco Bonadiman, Eduardo Prencis e Luca Poroli.

Nei banchi della minoranza siedono Paola Sabrina Bevilacqua (capogruppo) e Francesco Anania, Andrea Trezzi che ha lasciato la nomina di capogruppo a Giuliano Besana, assente alla serata, spiegando che lo fa per: «motivi di lavoro che mi portano spesso a Milano».

Sotto il sindaco con i figli