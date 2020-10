Le code al punto tamponi di viale Borri fanno arrabbiare il sindaco

Le foto delle code al punto tamponi di viale Borri fanno arrabbiare il sindaco di Varese Davide Galimberti: «Non riesco proprio ad accettare queste immagini – si domanda il sindaco dalla sua pagina Facebook – Comprendo il momento difficile per tutti ma allora potenziamo la collaborazione tra enti: se servono più spazi per far fare tamponi in sicurezza che vengano chiesti».

Il sindaco dalla sua pagina Facebook continua con una proposta: «Si potrebbe utilizzare la scuola Salvemini, che abbiamo già messo a disposizione per effettuare i vaccini antinfluenzali».

«Non si possono lasciare sotto la pioggia bambini e cittadini… – conclude il sindaco – non possiamo permetterci in questo momento che le persone si ammalino anche per essere state troppo tempo sotto la pioggia. Questo è il momento della massima collaborazione».