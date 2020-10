A Limbiate una classe della Giovanni Verga in isolamento domiciliare

E’ arrivata in mattinata la comunicazione che gli alunni di una classe della scuola secondaria “Giovanni Verga” di Limbiate saranno in isolamento domiciliare sino al 16 ottobre.

«Questo, come gli altri provvedimenti, dimostra che l’apparato messo a punto per combattere l’epidemia funziona in modo efficiente e puntuale – si legge in un messaggio del Comune di Limbiate – Il rientro a scuola di tutti i bambini delle due classi coinvolte in precedenza è la testimonianza che anche il protocollo messo a punto per le scuole sta funzionando correttamente».

Il sindaco Antonio Romeo invita genitori, insegnanti e alunni ad alzare l’attenzione per tutti quei comportamenti a rischio che ancora sono presenti, come gli assembramenti davanti alle scuole: «Occorre ricordare che l’utilizzo delle mascherine, la corretta igienizzazione delle mani ed il rispetto del distanziamento sociale sono di vitale importanza anche all’aperto e, soprattutto in questo momento di nuova crescita dei contagi, non è possibile in alcun modo abbassare la guardia».