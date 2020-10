Lonate mette in sicurezza via Silvio Pellico, la strada più pericolosa

Più sicurezza stradale a Lonate Pozzolo: sono ormai a pieno regime i cantieri sulla via Silvio Pellico, strada teatro di diversi incidenti, soprattutto all’incrocio con via Giovanni XXIII. Una scelta non casuale: «Le risorse vengono dal bando di Regione Lombardia che chiedeva di individuare le vie ad alto livello di incidentalità» spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Perencin.

I dati della Polizia Locale dell’Unione Ferno-Lonate hanno confermato appunto la necessità di intervenire su questa via, oltre che su un altro punto critico, l’intersezione tra viale Ticino e via Vittorio Veneto, incrocio con enorme volume di traffico dove la nuova rotonda è stata realizzata nei mesi scorsi (lo stanziamento dei fondi risale ormai a un anno e più, ma ovviamente di mezzo ci si è messo anche il blocco dei cantieri causa Covid)

Quanto alla via Silvio Pellico, ora si sta intervenendo “a lotti”, per evitare troppi disagi su una via che sta ai margini del centro e – pur non essendo un asse principale di transito – ha un discreto traffico. Il progetto prevede la realizzazione di tre incroci rialzati, «il metodo più efficace per ridurre la velocità che è elemento centrale per gli incidenti avvenuti su quella via».

Inoltre il cantiere prevede anche la realizzazione di passaggi pedonali e ciclabili ben individuati, a tutela della cosiddetta utenza debole. Una attenzione obbigata, visto il numero e anche la gravità degli incidenti stradali in questo punto, con ribaltamenti, ciclisti feriti e anche automobilisti morti.

Il cantiere all’incrocio tra via Giovanni XXIII – al centro della foto – e via Silvio Pellico

«Delle opere 2020 rimangono le opere che hanno avuto ritardi dovuti al lockdown in primis e poi per i tempi dei bandi regionali che hanno imposto di anticipare gli altri interventi». Si sta intervenendo in molti punti dove l’asfalto è “ammalorato” (leggasi: buche, voragini e dislivelli vari), anche per brevi tratti o su porzioni laterali, come in viale Ticino.

«Per il 2021 l’intervento più importante sarà quello sulla via Cavour, che è la via più ammalorata» anticipa Perencin. «Ho già avuto un incontro con i commercianti del centro, perché dovremo definire al meglio il cantiere per avere meno disagi».