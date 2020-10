“L’operaio in cassa, Tridico incassa” striscione della Lega Giovani in piazza Podestà

Dalla sera di mercoledì 30 settembre, sul balconcino della storica sede della Lega di piazza del Podestà a Varese, ha fatto capolino un nuovo striscione che vuole attirare l’attenzione dei cittadini sulla questione del recente aumento dello stipendio del Presidente dell’INPS.

Alberto Nicora, coordinatore della Lega Giovani di Varese, ha sottolineato come il messaggio lanciato con lo striscione abbia lo scopo di ricordare e non far passare sotto silenzio «Un comportamento grave, oltreché irrispettoso: poiché mentre ci sono lavoratori a cui manca la Cassa Integrazione da maggio, al Presidente dell’Istituto viene concesso un aumento di stipendio da capogiro – spiega Nicora – I cassintegrati come possono provvedere alle proprie famiglie? con il caffè guadagnato dal taglio dei parlamentari?».

«l’immagine che l’INPS ha dato di sé in questi giorni è davvero poco lusinghiera, esattamente come quella dell’attuale malgoverno giallo-rosso: un riassunto di tutto ciò che noi MAI vorremmo essere – conclude il rappresentante di Lega giovani, rivolgendosi evidentemente ai pentastellati – Che dire? davvero un bel traguardo quello raggiunto da chi, fino a ieri, diceva di battersi “contro la casta”».