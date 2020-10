Luino, i positivi salgono a 40

A Luino i contagiati dal Sars Cov2 sono 40, e di questi una persona residente in città risulta ospedalizzata.

È il punto della situazione all’indomani del picco di oltre 900 contagi in un solo giorno in provincia di Varese offerto da Enrico Bianchi, sindaco del principale centro dell’Alto Varesotto per numero di abitanti, quasi 15 mila.

Una situazione sorvegliata speciale anche alla luce del focolaio scoperto due settimane fa all’interno del reparto di chirurgia dell’ospedale Luini Confalonieri.

Una situazione, quella ei contagi, che preoccupa diversi amministratori del Varesotto, soprattutto quelli dei centri maggiori come Gallarate, Varese e Busto Arsizio, i cui amministratori hanno espresso preoccupazione consigliando di seguire alla lettera le indicazioni delle autorità: uscire di casa solo se necessario, rispettare distanziamento e protezioni individuali.

