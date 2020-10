Maccagno, riconoscimento al merito per gli studenti lodevoli

Studenti bravi, e ancor più bravi per essere riusciti a studiare in un annus horribilis per tutti gli scolari: chiusi in casa per il distanziamento sociale, con lezioni a distanza.

L’anno scolastico 2019-2020, conclusosi pochi mesi fa, ha messo a dura prova gli studenti, i professori, le famiglie.

Tutto il sistema scolastico si è trovato a dover affrontare improvvisamente una situazione difficile da gestire perché sconosciuta. Ciononostante, i risultati della cosiddetta DAD, didattica a distanza, hanno dato buoni frutti.

Gli studenti che quest’anno hanno partecipato alla selezione per il riconoscimento al merito dei vari cicli di studi hanno visto un incremento del 60% rispetto a un anno fa.

Trentacinque in tutto le domande pervenute: quattordici dagli alunni della Scuola Primaria e da quelli della Secondaria di Primo Grado. Cinque invece quelle per i primi tre anni della Secondaria di Secondo Grado e due per le ultime due classi della stessa.

Una grande soddisfazione per tutti i partecipanti, che verranno premiati con entusiasmo e commozione, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 16 al Museo Civico “Parisi-Valle” di Maccagno con Pino e Veddasca, dal Sindaco Fabio Passera e dalla Professoressa Elisabetta Cornolò, Assessore ai Servizi Scolastici.

I riconoscimenti in denaro saranno di 500 Euro per il vincitore delle Elementari, 700 Euro per quello delle Medie, 800 Euro per il migliore studente del triennio della Superiore e 1.000 Euro per il più meritevole tra le classi quarta e quinta.

Gli studenti che hanno partecipato, pur non avendo vinto la Borsa di studio, riceveranno un riconoscimento al merito per il loro impegno e gli ottimi risultati ottenuti.

La cerimonia si svolgerà, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19.

Sul punto è intervenuto anche il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera: «Mai come quest’anno la cerimonia di Riconoscimento al Merito assume un significato particolare. La scuola è stata l’Istituzione più colpita dal lungo periodo di “lookdown” , e l’essere qui a festeggiare con i ragazzi particolarmente distintisi nello studio di quest’annata scolastica tanto particolare mi rende davvero felice. Spero sia un segno di buon auspicio per il futuro che abbiamo dinnanzi, cha ancora non ha spazzato via tutti i timori legati a questa emergenza epidemiologica»