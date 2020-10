Malnate, il sindaco fa il punto: “60 positivi, un centinaio in isolamento”

Continua a essere delicata la situazione contagi a Malnate, così come nel resto della provincia di Varese.

Il sindaco Irene Bellifemine ha pubblicato un videomessaggio oggi – sabato 24 ottobre – facendo l’aggiornamento dei contagi in città: «Sono circa 60 le persone oggi positive al Covid, ma è un numero che continua a crescere. Circa 100 invece le persone in isolamento. Chiedo a tutti i cittadini maggiore collaborazione per evitare di continuare a diffondere il contagio».