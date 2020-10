Il mondo della musica saluta “il Kasse”

Solare e allegro, come la musica reggae e reggaeton che lo portava in giro per tutto il Nord Milano: il mondo della musica saluta oggi Luca Procopio, di Cassano Magnago, a tutti noto come Dj Kasse.

La musica non era la sua prima occupazione (lavorava in cucina), ma gli ha regalato grande notorietà. «Lui è nato in radio negli anni Duemila» racconta Eliseo Sanfelice, “anima” di Radio Lupo Solitario, che l’ha visto crescere. «Dalla radio è passato poi alla Fossa al Nautilus, è arrivato fino al Leoncavallo, che comunque per il reggaeton è il must».

Una passione infinita: la sera, finito di lavorare in cucina, si sfilava il grembiule e s’infilava in auto, per raggiungere i locali dove conduceva le serate. Molti i locali nell’hinterland milanese – Parabiago, Gerenzano, Lainate, Turbigo – e anche alcuni luoghi “militanti”, come il centro sociale Cantiere di Milano o il circolo Arci Agorà di Cusano Milanino.

Era anche noto per la passione per il rugby, in quella squadra tutta particolare che sono i Rosafanti. “E qui ogni volta che sarà pronunciato il tuo nome, la prima cosa che arriverà sarà sempre un sorriso”, è il saluto con un post della squadra. “Grazie per quello che hai lasciato ad ognuno di noi, e che con noi continuerà a vivere sempre. Buona continuazione di viaggio Kasse. Sei stato, sei, e rimarrai per sempre un Rosafante”.