“Io Non Rischio 2020”, c’è anche il Comune di Malnate

Torna anche quest’anno “Io Non Rischio”, la campagna informativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale che vedrà coinvolto per la prima volta anche il Comune di Malnate e la sua cittadinanza. Si tratta di una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile; il tema del 2020 sarà il “rischio alluvione”, un capitolo che purtroppo nella nostra zona è di stretta attualità in questi giorni.

Il Comune di Malnate, insieme ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ad Sos Malnate e all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, domenica 11 ottobre dalle 9 alle 13 parteciperanno alla campagna con diversi punti informativi sparsi sul territorio cittadino.

Per l’edizione 2020, viste le restrizioni sanitarie, “Io non rischio” sarà prevalentemente una piazza virtuale con video, spot, testimonianze che verranno diffusi sui social.

Il Comune chiede alle attività commerciali in città di partecipare attivamente: chi è interessato può allestire un angolo del negozio con il colore giallo, scelto per la campagna, associandolo alle produzioni, ai prodotto o all’attività del proprio esercizio così da sensibilizzare il più possibile la cittadinanza riguardo all’evento. Lo slogan sarà: “Anche noi aderiamo alla campagna Io Non Rischio”.

In caso di adesione il Comune chiede di inviare una mail a iononrischio@comune.malnate.va.it allegando se possibile anche le foto da inserire nel video di chiusura della campagna che verrà pubblicato domenica 11 ottobre alle ore 13.30.