Piscina di Saronno, dopo la delusione si guarda al futuro

Non è passata l’amarezza per una decisione tuttora ritenuta ingiusta ed iniqua, ma in piscina a Saronno si guarda al futuro e si pensa a lavorare per migliorare la struttura.

«Approfittiamo del periodo di chiusura per fare quelle manutenzioni che erano in programma a Natale – spiega Katia Mantovani, presidente di Saronno Servizi SSD -. Non neghiamo di non essere per nulla felici per le decisioni del dpcm, siamo stati scrupolosi e precisi nell’adeguare tutto alle normative. Abbiamo investito molto in termini di comunicazione informazione ed educazione degli utenti, ma non è servito a nulla».

«Abbiamo dato spazio a diverse associazioni per fare allenamento a secco presso la nostra struttura, tra cui la Rari Nantes, ma anche il Tennis Tavolo e la Ice Emotion – prosegue Mantovani -. Personalmente sono molto arrabbiata per questa decisione di chiudere anche piscine e palestre. Abbiamo investito molto, tempo denaro e tanta fatica. L’ultimatum di Conte “vi diamo una settimana per adeguarvi” (cosa già fatta dal primo giorno di riapertura) non è andata giù a nessuno, men che meno a me».

Ma si deve andare oltre l’arrabbiatura e la delusione e guardare al futuro: «Abbiamo Il paddle che continua regolare, dato che abbiamo un campo scoperto che non subisce limitazioni di sorta – aggiunge la numero uno dei Saronno Servizi SSD -. A breve partiremo col rifacimento delle piastrelle a bordo vasca, la sistemazione di due piccole perdite e la pulizia della vasca della piscina e delle vasche di compenso. Se si riesce, vorremmo partire con i lavori finanziati da Regione Lombardia, per l’adeguamento del controsoffito e dei nuovi spazi dove andranno gli uffici. Almeno in parte vorrei che fossimo pronti per evitare chiusure dopo».

Il bando regionale per lo sport, che finanzia otto progetti nel Varesotto, porterà infatti a Saronno un finanziamento di 150 mila euro, chiesto e ottenuto da Saronno Servizi Spa: i fondi saranno utilizzati per il rifacimento del controsoffitto della piscina di via Miola.