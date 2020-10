Pro Patria: “Un punto per Javorcic”. Pagelle: Colombo è un capitano vero

Dopo il pareggio sofferto contro la Pro Vercelli parla l’allenatore in seconda Massimo Sala, che si è seduto sulla panchina della Pro Patria data l’assenza di mister Ivan Javorcic, risultato positivo a Covid e quindi in isolamento.

«E’ stata una settimana intensa – spiega il viceallenatore biancoblu -, per impegni, e pesante per la situazione del mister, a cui auguriamo una pronta guarigione. Nel primo tempo ho visto una buona squadra, abbiamo incanalato bene la partita con varie occasioni da gol. Poi abbiamo risentito della panchina corta, ma i ragazzi con personalità sono riusciti a portare a casa un punto importante contro un avversario di livello. Tra tre giorni saremo già ad Olbia per un’altra partita e speriamo che dall’infermeria arrivino notizie confortanti. Dedichiamo questo punto al mister».

Festeggia con un gol all’esordio allo “Speroni” il difensore Lorenzo Saporetti: «Sono contento per la prestazione di squadra e per il gol, che arriva dopo un anno difficile per me. La vita mi ha dato un’opportunità che sono riuscito per fortuna a cogliere. Siamo un po’ in difficoltà con gli uomini, ma oggi credo che abbiamo trovato una buona intesa in difesa. Stringiamo i denti e andiamo avanti, senza Javorcic ma con le sue idee al centro del lavoro».

PAGELLE

GRECO 6,5: Bravo e sicuro, nel finale è attento sull’ultimo tentativo di Emmanuello nel recupero

GATTI 6,5: Gli indizi di Vicenza vengono confermati: altra bella prestazione del difensore, all’esordio in Serie C

BOFFELLI 6,5: Guida la difesa con carisma e sbaglia pochissimi interventi

SAPORETTI 6,5: Si regala un gol all’esordio allo “Speroni”; prestazione positiva

COTTARELLI 6: A destra spinge e difende con equilibrio. Qualche volta si perde, ma la prova è positiva

COLOMBO 7: Animo da combattente ed esperienza fondamentale. Recupera tantissimi palloni

BERTONI 6,5: Gara di sacrificio, soprattuto nel finale, quando dismette i panni di geometra e indossa quelli di “muratore”

GALLI 6: Parte da mezzala, finisce da laterale. Corre per tutta la gara avanti e indietro

PIZZUL 6: Parte bene, poi un po’ di perde. I presupposti sono buoni, deve dare continuità

Nicco 6: Anche per lui era la prima da tigrotto. Mette al servizio della squadra esperienza e grinta

LE NOCI 6: Suo l’assist dalla bandierina per il gol, qualche punizione pericolosa. Non riesce a rendersi pericoloso su azione

LATTE LATH 5,5: Croce e delizia: sembra poter spaccare la difesa avversaria, poi si pere sul più bello

Kolaj 5,5: Si intestardisce in dribbling che non servono alla squadra e perde diversi palloni