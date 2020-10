Restaurato il modello della porta del Duomo, Galimberti: “Faro di bellezza”

“Un doppio intervento importante, che riaccende un ulteriore faro di bellezza nella nostra città”. Così il sindaco di Varese Davide Galimberti ha commentato la presentazione dei restauri del modello della porta maggiore del Duomo di Milano nella Casa Museo Pogliaghi e dello scavo archeologico nella cripta del Sacro Monte.

“Questo luogo – le parole di Galimberti – è un simbolo per la città e per l’intero territorio. Un luogo dove il bello risplende e che oggi, dopo il recupero e la nuova valorizzazione di queste due opere, diventa ancor più unico. Il Sacro Monte non è solo un patrimonio UNESCO, ma è un elemento di orgoglio per tutti noi che, giorno dopo giorno, siamo chiamati a custodirlo e riscoprirlo”.