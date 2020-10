Seconda gara ad Aragon: le MV Agusta Forward a caccia della top ten

Il buon risultato colto domenica scorsa nella prima delle due gare sul circuito di Aragon, ha portato entusiasmo nei box del Forward Racing Team – e quindi nel “mondo” MV Agusta – in vista del GP di Teruel in programma domenica per le tre classi in cui si suddivide il Motomondiale.

Simone Corsi e Stefano Manzi, i due alfieri della moto varesina, ripartiranno dal 10° e 14° posto ottenuti nello scorso weekend: l’obiettivo è quello di ripetere l’ingresso nella top ten e di rimettere entrambe i piloti in zona punti, ma è chiaro che per riuscire nell’intento sarà necessario che entrambi scattino in una buona posizione dalla griglia di partenza. Per questo motivo saranno determinanti sia le prove libere sia soprattutto le qualifiche in programma sabato pomeriggio tra le 15,50 e le 16,30.

Come di consueto – se le condizioni meteo non varieranno – tutti i concorrenti abbasseranno i propri tempi sul giro (i dati raccolti nella prima occasione serviranno ai tecnici per migliorare le prestazioni) sia in prova sia sul passo gara e quindi la lotta per un posto al sole sarà ancora più serrata. Il GP Teruel è il quart’ultimo appuntamento della stagione 2020 e sarà seguito dal back-to-back di Valencia e dal gran finale di Portimao, in Portogallo.

In questa parte di campionato i piloti MV Agusta hanno dimostrato di poter stare tra i primi 15, Corsi in particolare sta avendo una buona continuità (4 volte a punti nelle ultime 5 occasioni) e anche nella prima sessione di prove libere ha piazzato un buon tempo con la 12a posizione assoluta. Manzi è tuttora il più avanti in classifica tra i due alfieri del Forward Racing mentre i tifosi MV possono già osservare le prestazioni di Lorenzo Baldassarri che sostituirà nel 2021 il centauro riminese in sella alla F2 della Schiranna. La gara delle Moto2 di domenica 25 scatterà alle ore 14,30.