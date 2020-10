Si attenua il maltempo nel weekend

Dopo i temporali e rovesci intensi della notte e del primo mattino di sabato 3 ottobre, che hanno messo in difficoltà i collegamenti in tutta la provincia, il tempo sembra dare una tregua: il Centro Geofisico Prealpino prevede deboli piogge sulla pianura, asciutto e qualche schiarita a metà giornata, mentre il vento va ad esaurirsi. In serata sarà coperto, con possibili piogge e neve sulle Alpi fino a 1800 m. La temperatura minima va dai 12 ai 15 gradi, massima dai 17 ai 20 gradi.

Domenica 4 nuvolosità irregolare al mattino e nel pomeriggio con locali piovaschi più probabili in montagna. Poi coperto con piogge diffuse e neve fino a 1700 m sulle Alpi. Temperature in calo: minime da 8 a 11 gradi, massime da 16 a 19 gradi. Considerato le piogge serali, sia di sabato che di domenica, si raccomanda comunque prudenza sulle strade.

Lunedi 5 invece la settimana ricomincia nuvolosa, ma con piogge e locali rovesci più intensi. Neve sulle Alpi fino a 1700 m. Fresco con temperature nella media del periodo. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni.