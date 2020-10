Il sindaco di Comerio: “Cattiva gestione dei vaccini antinfluenzali”

«Mi segnalano una cattiva gestione dei vaccini antinfluenzali».

La denuncia arriva del sindaco di Comerio Silvio Aimetti: «Alcuni medici di famiglia mi stanno comunicando una cattiva gestione dei vaccini “normali” da parte di ATS, in alcuni casi non ancora disponibili in altri in numero non sufficiente».

Il primo cittadino comeriese rincara la dosa: «Non ho intenzione di pubblicare foto di assessori lombardi vari che invece amano parlare dei loro grandi meriti sui social e sui media – dice -. Contiamo in una gestione più efficiente e tempestiva di questa importantissima tematica. Non è tollerabile che anche su questo tema ci si sia fatti trovare impreparati».