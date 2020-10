“Sogni all’aria aperta”: tre spettacoli al Festival di teatro per ragazzi

Inserito nel palinsesto della rassegna Piambello Dal Vivo, si svolgerà nel fine settimana dal 23 al 25 ottobre “Sogni all’Aria Aperta – Io mi racconto”, un festival di teatro per le nuove generazioni, e in particolare ai ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Sarà un weekend di incontri, spettacoli ed installazioni, realizzati con i ragazzi della Valceresio, dedicato al mondo della scuola e della famiglia, con lo scopo di dare il via ad un nuovo anno scolastico partendo dalla voce dei ragazzi che, dopo un estate di incontri, diventano il punto centrale della ripartenza, l’ago che cuce una società che si è vista allontanarsi dalle sue relazioni.

Le rappresentazioni saranno ospitate dal Teatro San Giorgio di Bisuschio e sono adatte a tutta la famiglia.

Venerdì 23 alle ore 21

LE RADIOSE «On Air!»

Tre incredibili fanciulle portano in strada la loro personalissima radio d’altri tempi!

Le Radiose sono un trio vocale come quelli che c’erano negli anni ’40 ma sono anche una radio, Radio Radiose, come quelle che c’erano negli anni ’40… ma l’effettiva età anagrafica delle nostre artiste, l’orecchio interno intrauterino formatosi con la dance anni’80, l’infanzia a suon di brit-pop, la preadolescenza imparando le coreografie delle band femminili su MTV, le porta inesorabilmente a perdere la frequenza e a variare ritmi e sonorità in medley dalla comicità irrefrenabile. Una coinvolgente follia in modulazione di frequenza che tra ronzii, fruscii e jingle pubblicitari porta lo spettatore in una montagna russa radiofonica di epoche e stili.

Spettacolo di clown musicale e teatro di strada adatto a tutte le età.

Sabato 24 alle ore 21

RAPAROLI «giocoleria, equilibrismo, interazione con il pubblico»

Marco Raparoli (in foto), artista di teatro di strada e di circo, giocoliere, equilibrista e acrobata, mescola le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno con tanta voglia di divertire e condividere emozioni. Attenzione ai particolari ed improvvisazioni con il pubblico sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Abilità nel manipolare oggetti, equilibri e acrobazie per un intrattenimento che va oltre alla tecnica.

Coinvolgimento, stupore e umorismo, in uno spettacolo per tutte le età.

Domenica 25 alle ore 16:30

GRAND CABARET DE MADAME PISTACHE

Raffinato spettacolo comico di varietè musicale di e con Marta Pistocchi (violinista, attrice comica, ballerina, artista di strada) per regia di Claudio Cremonesi.

Un one-woman-show, uno spettacolo musical-teatrale ambientato nei raffinati locali d’un cabaret parigino degli anni ’30: il “Grand Cabaret de Madame Pistache”. Un viaggio musicale condotto, suonato, ballato e interpretato da Marta Pistocchi, virtuosa violinista ad alto tasso comico. Con un violino, delle scarpe da tip tap, una loop station e un microfono, Madame Pistache dà vita, corpo e voce a tutti gli ospiti del suo Cabaret: Django Reinhardt e la sua fenomenale orchestra swing, l’intero corpo di ballo con le sue affascinanti ragazze, e poi le attrazioni internazionali: la giovane ballerina di tip tap, la passionale tanguera di Buenos Aires, l’esotica danzatrice del ventre, Cab Calloway dal Cotton Club di New York, Edith Piaf, il Trio Lescano…

Un gioco surreale, uno spettacolo visionario coinvolgente, esilarante, poetico. Musica, danza e divertissement con un pizzico di seduzione e una vena di follia. Adatto a ogni tipo di pubblico, conquista gli adulti, incanta i bambini

Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il sito di Piambello dal Vivo a questo link oppure telefonare allo 331 3193531

Il festival vede la direzione artistica di Andrea Gosetti e la gestione organizzativa a cura della Compagnia Intrecciteatrali con il contributo di Fondazione del Varesotto, Comunità Montana del Piambello e Comune di Bisuschio.