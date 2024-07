Fine settimana di festa con gli alpini di Bisuschio

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio si fa festa con gli Alpini in via Bonvicini tra buona cucina, musica, ballo e animazione per bambini

Musica, ballo, gastronomia e tante occasioni di divertimento per l’edizione 2024 della Festa Alpina degli Alpini di Bisuschio, in programma nel fine settimana nell’area feste di via Bonvicini.

Si parte venerdì 19 luglio con una serata dedicata al cibo e alla musica: griglie accese dalle 19 e dalle 21 serata danzante con Dj 500.

Sabato 20 luglio stesso programma, ma con la musica della Battaini Band.

Domenica 21 luglio la mattina sarà dedicata alle celebrazioni, con il raduno alle 10,30 all’area feste per l’alzabandiera e la messa. Cucine aperte dalle 12,30 e nel pomeriggio animazione per i bambini con “La Regina dei fiori”. Per i grandi un appasionanate torneo di scopa d’assi che avrà inizio alle 15. In serata si mangia dalle 19 e si balla dalle 21, sempre con la Battaini Band.

