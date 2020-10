Sospetto caso di Covid per un giocatore della Pro Patria

Dopo la sconfitta di Coppa Italia in casa del Vicenza, in casa Pro Patria non è il campo a tener banco, ma un sospetto caso di positività.

A comunicarlo è la società stessa, che ha emesso una nota dichiarando che un calciatore tigrotto, in seguito ai tamponi di routine, è stato riscontrato un caso di sospetta positività al Covid-19.

Il tesserato è asintomatico e già in isolamento fiduciario.